Изоляция была бы худшей политикой, считают в Париже

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что очень важно иметь каналы коммуникации с российским президентом Владимиром Путиным.

"Изоляция была бы худшей политикой. Сохранение контактов позволило направить миссию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС", - подчеркнула дипломат (цитата по ТАСС).

Она добавила, что диалог помогает добиваться результатов.

"Наступит время, когда конфликт закончится. Возможно, он будет долгим. Но Россия всегда будет нашим соседом", - заключила глава французского МИД.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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