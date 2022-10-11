Россельхознадзор предупредил о рисках биологической безопасности

Угрозу создают иностранные производители

Иностранные производители ветеринарных средств, несмотря на договоренности, не предоставили графики депонирования штаммов заболеваний, используемых при их производстве. Это создает определенную угрозу биологической безопасности России. Об этом во вторник, 11 октября, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что в июле прошло совещание с зарубежными производителями, на котором были достигнуты договоренности о представлении согласованных с государственными коллекциями графиков депонирования штаммов. Однако до сих пор это соглашение не исполнено.

Безусловно, такая ситуация представляет определенную угрозу биологической безопасности России, в особенности когда речь идет про живые (аттенуированные) вакцинные штаммы, подчеркнули в Россельхознадзоре.

При этом практически по всем ветеринарным препаратам в России есть отечественные аналоги — как для сельскохозяйственных животных, так и для домашних. Несмотря на это, закрываться от международной торговли Россия не намерена.

Что касается требований к зарубежным производителям препаратов, "есть закон, и его нужно исполнять", а ссылаться на коммерческую тайну здесь неуместно, цитирует сообщение Россельхознадзора РИА Новости.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства России рассказали, что объемы выпуска кормов для домашних животных не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей России, но и позволяют экспортировать эту продукцию в другие страны. Кроме того, за последние годы свое производство в России локализовали многие иностранные компании.

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