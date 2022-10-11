ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россельхознадзор предупредил о рисках биологической безопасности

10:40
  • вторник
  • 11 октября 2022

Угрозу создают иностранные производители

Иностранные производители ветеринарных средств, несмотря на договоренности, не предоставили графики депонирования штаммов заболеваний, используемых при их производстве. Это создает определенную угрозу биологической безопасности России. Об этом во вторник, 11 октября, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что в июле прошло совещание с зарубежными производителями, на котором были достигнуты договоренности о представлении согласованных с государственными коллекциями графиков депонирования штаммов. Однако до сих пор это соглашение не исполнено.

Безусловно, такая ситуация представляет определенную угрозу биологической безопасности России, в особенности когда речь идет про живые (аттенуированные) вакцинные штаммы, подчеркнули в Россельхознадзоре.

При этом практически по всем ветеринарным препаратам в России есть отечественные аналоги — как для сельскохозяйственных животных, так и для домашних. Несмотря на это, закрываться от международной торговли Россия не намерена.

Что касается требований к зарубежным производителям препаратов, "есть закон, и его нужно исполнять", а ссылаться на коммерческую тайну здесь неуместно, цитирует сообщение Россельхознадзора РИА Новости.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства России рассказали, что объемы выпуска кормов для домашних животных не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей России, но и позволяют экспортировать эту продукцию в другие страны. Кроме того, за последние годы свое производство в России локализовали многие иностранные компании.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.