Ситуация на краснолиманском направлении стабилизировалась

Противник пытался двигаться в сторону Кременной

ВСУ с самого утра веду обстрелы Донецка и Макеевки. По городам в ДНР бьют снарядами натовского калибра. Погиб мирный житель, еще около 20 получили ранения. Атаки продолжаются и на Луганскую республику. Из РСЗО HIMARS ведут огонь по Стаханову и Рубежному.

На Украине - снова воздушная тревога. Как пишут местные СМИ, ракетами поражены объекты в Одессе, Запорожье, Очакове, Николаеве. В Винницкой области повреждена Ладыжинская ТЭС. Появляются и новые кадры ударов, которые совершены накануне. В частности - по электроподстанции во Львове.

На Украине продолжаются перебои со светом, сотовой связью и интернетом. На автомобильных заправках - очереди. В крупных городах страны происходит ровно то, что еще несколько дней назад националисты предрекали Крыму. Продукты в магазинах Киева буквально сметают с полок.

ВСУ со своей стороны не прекращают обстрелы Донбасса. В Макеевке националисты ударили по рынку - пострадали три человека. В Донецке ранены четверо сотрудников предприятия "Вода Донбасса". Взрывы прогремели на территории организации.

Обстреляли боевики и жилые кварталы в Киевском районе города. Снаряд разорвался на футбольном поле в центре жилого микрорайона. Здесь повсюду стоят многоквартирные дома. В здании детского сада взрывной волной и осколками выбиты окна. В котельной перебит газопровод. Теперь ее могут не запустить к началу отопительного сезона.

Российские танки выезжают на передовые позиции наших войск. Корректировка огня и контроль поражения целей ведутся с беспилотников. Чтобы противостоять ударам вражеской артиллерии, наши бойцы дальнобойными орудиями ведут контрбатарейную борьбу. Расчеты самоходных гаубиц "Гиацинт-С" поражают цели на дальности до 30 километров.

Все последнее время одним из самых сложных участков фронта считалось краснолиманское направление. Была опасность прорыва ВСУ в районе Лисичанска, противник пытался двигаться в сторону Кременной. Но теперь ситуация стабилизировалась, и здесь идут позиционные бои. Боевики совершают редкие вылазки малыми диверсионными группами.

Провалом закончилось участие этих иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины. По кадрам с нашлемной камеры одного из "диких гусей" пользователи опознали ветерана Бундесвера - его зовут Йонас Кратценберг. Оказавшись в реальном бою в Запорожье, наемники получили ранения, а обладатель камеры погиб.

Петр Вершинин, Николай Карбанов, Николай Мурашов, "ТВ Центр"

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