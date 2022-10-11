"Беспрецедентная манипуляция": России отказали в тайном голосовании в ООН

Давление со стороны Вашингтона на страны-члены Генассамблеи становится все сильнее

Мошенничество на мировом уровне. Постпред нашей страны при ООН обвинил руководство Генассамблеи в двойных стандартах и игре на стороне Запада. Перед голосованием по проекту антироссийской резолюции нашей стране - в нарушение установленной процедуры - не предоставили слово. Запрос Москвы на тайное голосование был проигнорирован. Однако проект США и Албании более 50 стран поддержать отказались.

Давление со стороны Вашингтона на страны-члены Генассамблеи ООН становится все сильнее. Именно поэтому российская стороны предложила провести тайное голосование по резолюции Запада, не признающей референдумы в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Но во время обсуждения формата неожиданно происходит рокировка выступающих. Председатель Генассамблеи Чаба Кереши дает слово Албании вместо России.

Албания была одним из инициаторов проекта резолюции совместно с США и фактически указала всем европейским странам, как надо голосовать.

"Вы сейчас стали свидетелями возмутительного мошенничества, в котором, к большому сожалению, председатель Генеральной Ассамблеи сыграл ключевую роль. Нам не дали слова по порядку ведения заседания, исказили наше выступление. И сейчас пытаются украсть у стран-членов ООН право свободно высказывать точку зрения. Это беспрецедентная манипуляция, подрывающая авторитет Генассамблеи и ООН в целом", - заявил постпред России Василий Небензя.

Впрочем, так называемый авторитет Генассамблеи, продолжил дипломат, на этой сессии лишь ширма, за которой скрывается политизированность и цинизм. Украинский кризис, предпосылки которого методично закладывали западные страны задолго до 2014 года, это возможность лишь ослабить влияние России на политической карте. При этом для ООН словно прошли незамеченными 8 лет киевского режима на Донбассе: и массовые убийства его мирных жителей, и трагедия в Одессе. Украина за это время стала площадкой для войны НАТО.

"НАТО, с которой мы на самом деле столкнулись на Украине, нужна исключительно эскалация конфликта как ступень к заветному плану, вынашивавшемуся и готовившемуся много лет: победить или хотя бы максимально ослабить Россию. В этом смысле Украина давно была выбрана этими странами, поставлена ими под контроль. А сегодня она является полигоном для испытания натовских вооружений и битвы против России чужими руками до последнего украинца", - подчеркнул Небензя.

О том, что Белый дом не заинтересован в завершении украинского конфликта, пишет издание Global Times. США стремятся извлечь всестороннюю выгоду, в частности, через ослабление Европы по всем фронтам - и с точки зрения экономики, и безопасности. И вот президент США снова обещает Зеленскому очередные поставки - в частности, передовые системы ПВО. Ни слова о мирном урегулировании.

Небензя напомнил собравшимся о заявлениях Зеленского, разжигающего Третью мировую войну, а также о теракте, совершенном на Крымском мосту. Впрочем, в ООН словно снова не слышат.

Елена Макарова, Саркис Саркисян, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"