В регионе и без того шел сезон дождей

В Центральной Америке растет число жертв тропического шторма "Джулия". На сегодняшний день в списке погибших - 28 человек, десятки числятся пропавшими без вести, тысячи - в эвакуации. Режим чрезвычайной ситуации действует в Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре, Гватемале. Последствия сильнейших наводнений и оползней устраняют и в Венесуэле. Уже известно о 37 погибших.

Это Венесуэла после того, как по ней прошелся ураган Джулия. На страну пришлись самые масштабные разрушения. Район Лас-Техериас на севере, где начались наводнения и оползни, объявлен зоной бедствия. Здесь уже 36 погибших, 56 человек пропали без вести. В стране объявлен трехдневный траур.

Те же размытые дороги и улицы, оползни, оборванные линии электропередач, разрушенные дома. Но это уже не Венесуэла, а колумбийский остров Сан-Андреас, тоже пострадавший от "Джулии".

Дальше стихия двинулась на запад - от Коста-Рики к Никарагуа. Здесь картина разрушений точно такая же. Шторм принес с собой сильный ветер (в некоторых районах он достигал 70 км/час) и обильные дожди. Жертвами "Джулии" в государствах Центральной Америки стали 28 человек. Только в Никарагуа более миллиона остались без электроэнергии. Несколько десятков тысяч эвакуированы. Они остались буквально без крыши над головой.

Затем шторм прошел через Гондурас и Сальвадор. В Гватемале выпало больше 100 мм осадков, а на юге Мексики ожидается больше 150 мм. С учетом того, что в Центральной Америке сейчас и без "Джулии" идет сезон дождей, прогнозы синоптиков - не самые утешительные: локальные ливни с грозами.

Несмотря на то, что сам тропический шторм, двигаясь к югу Мексики, слабеет, в пострадавших странах еще действует красный уровень опасности. Законодательное собрание Сальвадора ввело чрезвычайное положение на две недели.

Александра Панина, Алина Голубева, "ТВ Центр"

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