Стартовала программа переподготовки для финалистов конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет"

Конкурс стартовал в декабре прошлого года

Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования. Муниципалитет" запускает программу переподготовки для формирования кадрового резерва. Подробности рассказали на пресс-конференции в Москве.

Конкурс стартовал в декабре прошлого года. В нем участвуют команды руководителей учебных заведений, а также специалисты из органов управления этой сферой. Теперь финалисты смогут повысить свои профессиональные навыки в Российской академии образования. Проект организован при поддержке Министерства просвещения и является частью президентской платформа "Россия - страна возможностей".

"Открытие новых направлений конкурса "Флагманы образования" позволили принять в нём участие тем, кто занимается образованием на разных уровнях. Конкурсанты обучаются у нас в нашей мастерской управления "Сенеж", проходят программу повышения квалификации в Институте управления образованием Российской академии образования, стажировки в ведущих образовательных учреждениях страны", - рассказал Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

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