Последняя надежда: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Евы Лобовой

Девочке нужна трансплантация костного мозга, перед этим требуется специальная терапия

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 9-летней Евы Лобовой. У девочки острый лимфобластный лейкоз. Ей нужна трансплантация костного мозга, но перед этим требуется специальная терапия, чтобы донорские клетки смогли прижиться. Стоимость препаратов - почти четыре миллиона рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый. Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Девятилетняя Ева даже дома ходит в шапочке - стесняется. Ее озорные кудряшки выпали после химиотерапии. Девочка борется со смертельной болезнью - у нее острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Причем в такой агрессивной форме, что традиционная схема лечения, к сожалению, не помогла.

"Мы прошли лучевую терапию, химиотерапию, и все было хорошо, мы уже думали, что можем в школу пойти, доктор сказал, что уже можно. Она так обрадовалась. Приехали на пункцию контрольную, а там 25% поражение костного мозга. И все заново", - рассказывает мама Евы Ольга.

Из родного Армавира Еву перевезли в Петербург. Почти каждый день девочка должна наблюдаться у врача- гематолога, чтобы не пропустить критическое ухудшение. В больнице сказали - единственное, что теперь поможет, это трансплантация костного мозга. Но чтобы донорские клетки прижились, нужно хотя бы на время остановить агрессивное развитие лейкоза. И в этом самая главная проблема. У Евы не получается самостоятельно выйти в ремиссию, показатели крови падают. Нужны специальные препараты.

"Для того чтобы помочь Еве, нам нужен препарат таргетной химиотерапии. Это нужно в том случае, когда химия обычная уже не справляется. Но в настоящее время он не зарегистрирован для применения у детей, но по жизненным показаниям его применение возможно и необходимо", - объяснила Жемал Рахманова, врач-гематолог отделения трансплантации костного мозга для детей № 1 клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологи имени Р. М. Горбачевой.

Купить лекарства нужно самостоятельно, это огромная сумма - 3 миллиона 811 тысяч 750 рублей. Мама Евы пытается придумать, где найти такие деньги. Препараты нужны немедленно.

"Лейкоз - это заболевание, которое не ждет. Оно развивается очень быстро, поэтому мы планируем в ближайшие сроки достижения ремиссии при стабильном состоянии ребенка выполнить аллогенную трансплантацию костного мозга", - добавила Рахманова.

Ева очень хочет выздороветь и понимает, что как-то нужно помочь своей иммунной системе. Они с мамой даже придумали ходить в больницу и обратно пешком, а это несколько километров. Но, к сожалению, это было бы слишком просто - девочке жизненно необходим серьезный и дорогостоящий курс терапии. Семья просит откликнуться всех неравнодушных людей.

"Мы просим, потому что это наша надежда, мы просим нам помочь, мы верим, что мир не без добрых людей, что нам помогут", - просит мама.

Они очень стараются жить каждый день как ни в чем не бывало. Ева поддерживает маму, понимая, как ей тяжело. Они часто звонят домой подбодрить родных. У Евиной бабушки недавно был день рождения. Праздновали двумя городами, по телефону.

Ева продолжает учиться - все тетрадки и учебники привезла с собой. В школе она отличница, любимица всего класса. Вернется ли девочка к своим друзьям и к обычной жизни - зависит от того, как быстро удастся приобрести нужные лекарства и провести трансплантацию. Для семьи Евы это - последняя надежда, последний шанс на жизнь. И только мы можем его дать.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

Помочь просто: достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Евы Лобовой, программа 1516

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