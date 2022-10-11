ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В комиссариате Москвы назвали востребованные специальности при мобилизации

10:30
  • вторник
  • 11 октября 2022

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября

Мотострелки наиболее востребованы в Москве во время объявленной в России частичной мобилизации. Об этом рассказал заместитель военного комиссара столицы полковник Максим Локтев.

"В Москве набираются граждане с военно-учетными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации, в основном это мотострелки", - сказал Локтев в интервью ТАСС.

По его словам, в число наиболее распространенных военных профессий входят специалисты мотострелковых, береговых войск ВМФ, ракетных войск и артиллерии, железнодорожных и инженерных подразделений, а также связисты.

О частичной мобилизации Владимир Путин объявил 21 сентября. По заявлениям Минобороны, будут мобилизованы 300 тысяч резервистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Пункт мобилизации
Пункт мобилизации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.