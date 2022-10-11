В комиссариате Москвы назвали востребованные специальности при мобилизации

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября

Мотострелки наиболее востребованы в Москве во время объявленной в России частичной мобилизации. Об этом рассказал заместитель военного комиссара столицы полковник Максим Локтев.

"В Москве набираются граждане с военно-учетными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации, в основном это мотострелки", - сказал Локтев в интервью ТАСС.

По его словам, в число наиболее распространенных военных профессий входят специалисты мотострелковых, береговых войск ВМФ, ракетных войск и артиллерии, железнодорожных и инженерных подразделений, а также связисты.

О частичной мобилизации Владимир Путин объявил 21 сентября. По заявлениям Минобороны, будут мобилизованы 300 тысяч резервистов.

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