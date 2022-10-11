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Лондон решил созвать внеочередной саммит НАТО

11:04
  • вторник
  • 11 октября 2022

Поводом станет ситуация на Украине

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на предстоящей виртуальной встрече лидеров G7 призовет к проведению в ближайшие дни внеочередного саммита стран-членов НАТО в связи с ситуацией на Украине. Об этом во вторник, 11 октября, рассказали в канцелярии главы британского кабмина.
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Трасс намерена попросить страны НАТО сохранить жесткие санкции в отношении России, а также призвать союзников по Североатлантическому альянсу к полноформатной встрече лидеров НАТО в ближайшие дни.

Темой обсуждения и на виртуальной встрече, и на внеочередном саммите НАТО, если он состоится, будет ситуация на Украине. Ожидается, что в видеоконференции примет участие президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Интерфакс".

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что НАТО нужна исключительно эскалация конфликта на Украине "как ступень к заветному плану, вынашивавшемуся и планирующемуся много лет". Таким планом дипломат назвал победу над Россией или хотя бы ее максимальное ослабление. По этой причине Украина превратилась в полигон "для испытания натовских вооружений и битвы против России чужими руками до последнего украинца".

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