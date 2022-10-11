ЦБ: Россия плавно идет к стабилизации инфляции

Режим таргетирования инфляции дает необходимую гибкость для работы

Банк России в своей работе будет двигаться к стабилизации инфляции вблизи цели 4% плавно, чтобы не помешать экономике адаптироваться к новым изменениям. Об этом во вторник, 11 октября, рассказал заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

Как отметил представитель регулятора, режим таргетирования инфляции дает необходимую гибкость для работы в новых условиях. В обычных условиях процесс возвращения инфляции вблизи цели 4% занял бы 1-1,5 года, однако сейчас снижение инфляции может происходить медленнее. Как пояснил Заботкин, трансформация требует значительной подстройки цен по широкому кругу товаров и услуг, чтобы сбалансировать спрос и предложение по отдельным товарам или рынкам услуг.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, в свою очередь, рассказал, что прогноз по ВВП на 2022 год, скорее всего, будет пересмотрен в сторону повышения. Июльский прогноз ЦБ предполагал снижение показателя в диапазоне от 4% до 6%, но в последние месяцы отмечалось, что снижение деловой активности происходит по более пологой траектории, чем предполагалось весной.

При этом Тремасов уточнил, что прогноз по инфляции на уровне 11-13% на конец 2022 года остается актуальным, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в стране постепенно замедляется инфляция, упав с пикового значения в 17,8% в апреле до 13,7% в сентябре. По мнению Медведева, есть все основания полагать, что по результатам 2022 года инфляция составит не более 12%.

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