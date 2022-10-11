Nissan передаст все российские активы в государственную собственность

Обслуживать машины Nissan в России будет "АвтоВАЗ"

Японский концерт Nissan передаст все свои активы в России, в том числе завод в Санкт-Петербурге, в государственную собственность в лице ФГУП НАМИ. Об этом во вторник, 11 октября, рассказали в российском Министерстве промышленности и торговли.

Как уточнили в ведомстве, сделка по передаче активов Nissan в госсобственность предполагает опцион на обратный выкуп активов в течение шести лет.

Передача завода Nissan в госсобственность предполагает сохранение работоспособности предприятия. Глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что речь идет о двух тысячах рабочих мест.

Что касается технического обслуживания автомобилей Nissan в России и поставкам запасных частей к ним, этим займется "АвтоВАЗ", сообщает РИА Новости.

После начала Россией спецоперации на Украине и введения в связи с этим западных санкций ряд иностранных компаний приняли решение сократить свой бизнес в России или полностью уйти с российского рынка. Японский концерт Nissan прекратил экспорт автомобилей в Россию, а в марте решил остановить свой завод в Санкт-Петербурге.

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