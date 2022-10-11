КГБ Белоруссии анонсировал перелом в российской спецоперации

В Минске полагают, что это может произойти в период с ноября 2022 года

При соблюдении определенных условий переломный момент в специальной военной операции России на Украине может наступить в ноябре – феврале. Такое мнение во вторник, 11 октября, высказал председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель.

По мнению главы белорусского КГБ, если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу.

В КГБ Белоруссии высказали предположение, что в период ноября 2022 года до февраля 2023 года "будет переломный момент" в российской спецоперации, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Украины заявляли, что в Киеве стремятся "не дать русским затянуть" с боевыми действиями и надеются переломить ход событий до наступления зимы. Однако в сентябре советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил мнение, что было бы "ошибкой" полагать, что конфликт закончится зимой - он "продолжится с такой же интенсивностью.

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