ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

КГБ Белоруссии анонсировал перелом в российской спецоперации

11:59
  • вторник
  • 11 октября 2022

В Минске полагают, что это может произойти в период с ноября 2022 года

При соблюдении определенных условий переломный момент в специальной военной операции России на Украине может наступить в ноябре – феврале. Такое мнение во вторник, 11 октября, высказал председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель.
Россия и Белоруссия приняли меры для обеспечения коллективной безопасности

По мнению главы белорусского КГБ, если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу.

В КГБ Белоруссии высказали предположение, что в период ноября 2022 года до февраля 2023 года "будет переломный момент" в российской спецоперации, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Украины заявляли, что в Киеве стремятся "не дать русским затянуть" с боевыми действиями и надеются переломить ход событий до наступления зимы. Однако в сентябре советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил мнение, что было бы "ошибкой" полагать, что конфликт закончится зимой - он "продолжится с такой же интенсивностью.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
КГБ Белоруссии
КГБ Белоруссии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.