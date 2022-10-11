Юлиана Княжевская: Новое здание построят для эндокринологического научного центра

Новое здание построят на месте уже существующего

Для эндокринологического научного центра на ул. Москворечье построят новое здание. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

"Проект предполагает, что существующее здание будет разделено, и на месте одной из частей будет вестись строительство. На участке предлагается строительство одного или нескольких зданий общей площадью около 35 тыс. кв. м, а максимальная высота будет достигать 45 м", - сказала Княжевская.

Здание появится на пересечении ул. Москворечье и Котляковского проезда. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки для этого участка.

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