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Юлиана Княжевская: Новое здание построят для эндокринологического научного центра

12:19
  • вторник
  • 11 октября 2022

Новое здание построят на месте уже существующего

Для эндокринологического научного центра на ул. Москворечье построят новое здание. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

"Проект предполагает, что существующее здание будет разделено, и на месте одной из частей будет вестись строительство. На участке предлагается строительство одного или нескольких зданий общей площадью около 35 тыс. кв. м, а максимальная высота будет достигать 45 м", - сказала Княжевская.

Здание появится на пересечении ул. Москворечье и Котляковского проезда. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки для этого участка.

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