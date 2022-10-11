Лавров: Москва призывает не раздувать тему ядерной угрозы

Этот контекст искусственно разогревают

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не раздувать тему ядерной угрозы.

"Обращаюсь через вас с таким призывом ко всем тем, кто этой ситуацией и темой интересуется и пытается ее освещать в публичном пространстве. Не надо ее искусственно разогревать", - сказал глава внешнеполитического ведомства в эфире канала "Россия 1".

Также Лавров посоветовал аналитикам и политологам проявлять максимальную ответственность в своих публичных заявлениях.

Ранее в Кремле отметили, что "насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно".

"Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести", - подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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