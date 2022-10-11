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Власти Финляндии рекомендовали населению запасаться йодом

12:21
  • вторник
  • 11 октября 2022

Рекомендацию дают на случай радиационной опасности

Министерство социального благополучия и здравоохранения Финляндии впервые за 20 лет обновило рекомендации по использованию йода в случае радиационной опасности.

В документе говорится, что "авария на атомной электростанции" может привести к выбросу в окружающую среду радиоактивного йода, который может накапливаться в щитовидной железе.

Ведомство рекомендует приобрести этот препарат всем жителям в возрасте от 3 до 40 лет. Поскольку взрослые старше 40 лет не подвергаются тем же рискам в случае радиационной опасности, им больше не предписывают принимать таблетки йода.

Минздрав Финляндии утверждает, что при радиационной опасности йод редко вызывает побочные эффекты и одной дозы йода в таблетках будет достаточно, сообщает РИА Новости.

При этом в российском МИД подчеркивали, что Москва никому не угрожает ядерным оружием, а российская сторона делает все для минимизации рисков применения ракетно-ядерного орудия кем-либо в мире.

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