ЕС начал готовить новый пакет санкций против России

Это уже девятый комплекс рестрикций

Евросоюз обсуждает девятый пакет ограничительных мер в отношении России. Об этом во вторник, 11 октября, рассказал информированный источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

При этом последний на данный момент, восьмой, пакет рестрикций Евросоюза против России вступил в силу только 7 октября.

По словам источника, который цитирует ТАСС, "уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации, которую мы увидели 10 октября". Речь идет о массированном ударе по объектам украинской инфраструктуры в ответ на теракт на Крымском мосту, организованном спецслужбами Украины.

Введение потолка цен на поставки газа из России в рамках девятого санкционного пакета пока не рассматривается, утверждает источник.

Ранее в Еврокомиссии подсчитали, что после принятия восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех экспортно-импортных ограничений со стороны Евросоюза приблизилась к 123 млрд евро. В частности, рестрикции в рамках последнего, восьмого, пакета затронут поставки из России на сумму 7 млрд евро.

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