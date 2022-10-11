ФСБ задержала участников банды Басаева и Хаттаба

Им уже предъявлены обвинения

В Нефтекумске в Ставропольском крае и Томске задержаны Тахир Бегельдиев и Адильхан Елманбетов - участники нападений на российских военнослужащих на Северном Кавказе в составе банд Басаева и Хаттаба, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Задержание осуществили совместно со Следственным комитетом.

"Задержанные причастны к вооруженным нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих у станицы Червленной в Чечне и в феврале-марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт Чеченской Республики, в ходе которых погибли 99 военнослужащих, в том числе 84 десантника", - сказано в сообщении.

Им предъявлены обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

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