ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ задержала участников банды Басаева и Хаттаба

12:47
  • вторник
  • 11 октября 2022

Им уже предъявлены обвинения

В Нефтекумске в Ставропольском крае и Томске задержаны Тахир Бегельдиев и Адильхан Елманбетов - участники нападений на российских военнослужащих на Северном Кавказе в составе банд Басаева и Хаттаба, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

ФСБ задержала троих финансистов террористической группировки
ФСБ предотвратила теракт на транспорте на Ставрополье

Задержание осуществили совместно со Следственным комитетом.

"Задержанные причастны к вооруженным нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих у станицы Червленной в Чечне и в феврале-марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт Чеченской Республики, в ходе которых погибли 99 военнослужащих, в том числе 84 десантника", - сказано в сообщении.

Им предъявлены обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ФСБ
ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.