Молдавия объявила нарушением пролет российских ракет над своей территорией

Три запущенные Россией ракеты "незаконно пересекли воздушное пространство Молдавии"

Молдавия расценивает пролет российских ракет над страной как "грубое нарушение статуса нейтралитета" республики. Такое заявление во вторник, 11 октября, сделала молдавский президент Майя Санду.

По словам Санду, из ракет, запущенных накануне Россией по целям на Украине, три "незаконно пересекли воздушное пространство Молдавии над районами левобережья Днестра, Флорешть и Сорока".

Политик заявила, что Кишинёв уважает территориальную целостность и суверенитет других стран и требует, чтобы молдавские границы также уважались.

При этом Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии назвало инцидент "чрезвычайно серьезным и прискорбным, который, несомненно, вызывает дополнительную напряженность". По этому поводу российского посла в Кишинёве Олега Васнецова вызвали в ведомство, сообщает "Интерфакс".

10 октября Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры на Украине. Как уточнил российский лидер Владимир Путин, удар был нанесен в соответствии с предложением Министерства обороны и планом Генерального штаба после теракта украинских спецслужб на Крымском мосту.

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