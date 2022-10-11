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Минск уточнил характер задач группировки войск Союзного государства

13:21
  • вторник
  • 11 октября 2022

Речь идет исключительно об обороне, подчеркнули в Белоруссии

Региональная группировка войск Белоруссии и России выполняет оборонительные задачи, направленные на реагирование на действия вблизи границ Союзного государства. Такое заявление сделал во вторник, 11 октября, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
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Военный подчеркнул, что задачи региональной группировки войск сугубо оборонительные. Все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи границ России и Белоруссии.

Исходя из складывающейся обстановки, уточняются решения на применение тех или иных компонентов региональной группировки войск, синхронизируются системы обеспечения, осуществляется подготовка к выполнению задач в случае необходимости отдельными элементами группировки.

С учетом внешних угроз может осуществляться перегруппировка войск для прикрытия отдельных направлений, цитирует белорусского министра ТАСС.

6 октября Виктор Хренин рассказал, что Москва и Минск предприняли необходимые для обеспечения коллективной безопасности, региональная группировка войск готова к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. По словам военного, вырабатываются варианты адекватного реагирования на изменения ситуации.

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