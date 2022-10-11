Минск уточнил характер задач группировки войск Союзного государства

Речь идет исключительно об обороне, подчеркнули в Белоруссии

Региональная группировка войск Белоруссии и России выполняет оборонительные задачи, направленные на реагирование на действия вблизи границ Союзного государства. Такое заявление сделал во вторник, 11 октября, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Военный подчеркнул, что задачи региональной группировки войск сугубо оборонительные. Все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи границ России и Белоруссии.

Исходя из складывающейся обстановки, уточняются решения на применение тех или иных компонентов региональной группировки войск, синхронизируются системы обеспечения, осуществляется подготовка к выполнению задач в случае необходимости отдельными элементами группировки.

С учетом внешних угроз может осуществляться перегруппировка войск для прикрытия отдельных направлений, цитирует белорусского министра ТАСС.

6 октября Виктор Хренин рассказал, что Москва и Минск предприняли необходимые для обеспечения коллективной безопасности, региональная группировка войск готова к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. По словам военного, вырабатываются варианты адекватного реагирования на изменения ситуации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"