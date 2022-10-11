Зюганов отреагировал на задержание своего внука из-за неоплаченного бензина

Внук лидера КПРФ якобы заправил свой автомобиль и не заплатил

Задержание внука Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова является провокацией. Об этом заявил сам лидер КПРФ, комментируя сообщения СМИ.

"Да, провокация… они и не прекращались… все это уже было в отношении (нас)", - сказал Зюганов в комментарии агентству РИА Новости.

О задержании Леонида Зюганова во вторник, 11 октября, сообщил Telegram-канал Baza. По данным канала, причиной стал неоплаченный бензин. Сообщается, что 24 сентября внук лидера КПРФ заправил свой автомобиль на АЗС, приложил банковскую карту к терминалу, но слишком быстро ее убрал. Из-за оплата не прошла.

Сотрудники АЗС обратились в полицию с заявлением о краже. Спустя 2 недели сотрудники полиции остановили машину внука Геннадия Зюганова на Кутузовском проспекте и задержали его, утверждает Baza.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"