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Зюганов отреагировал на задержание своего внука из-за неоплаченного бензина

13:13
  • вторник
  • 11 октября 2022

Внук лидера КПРФ якобы заправил свой автомобиль и не заплатил

Задержание внука Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова является провокацией. Об этом заявил сам лидер КПРФ, комментируя сообщения СМИ.

"Да, провокация… они и не прекращались… все это уже было в отношении (нас)", - сказал Зюганов в комментарии агентству РИА Новости.

О задержании Леонида Зюганова во вторник, 11 октября, сообщил Telegram-канал Baza. По данным канала, причиной стал неоплаченный бензин. Сообщается, что 24 сентября внук лидера КПРФ заправил свой автомобиль на АЗС, приложил банковскую карту к терминалу, но слишком быстро ее убрал. Из-за оплата не прошла.

Сотрудники АЗС обратились в полицию с заявлением о краже. Спустя 2 недели сотрудники полиции остановили машину внука Геннадия Зюганова на Кутузовском проспекте и задержали его, утверждает Baza.

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