ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

До Подмосковья добрались первые заморозки

14:54
  • вторник
  • 11 октября 2022

Всю неделю столичный регион ждет высокое атмосферное давление

Этой ночью в Подмосковье были первые заморозки и густой туман. Зато сейчас - уже яркое солнце.

Столбики термометров и дальше будут весьма уверенно ползти вниз. Днем воздух уже не прогреется выше плюс 10. По ночам обещают до плюс 5 - в городе и минус 2 - в Подмосковье. И всю неделю нас ждет высокое атмосферное давление. Но главный вопрос, который волнует сейчас горожан: сколько еще нас будет радовать солнце?

Ответ дают синоптики: "Погода собирается нас радовать и дальше. Облака, солнышко, ну и без существенных осадков к тому же. Так как осень берет свое, ночью в среду - пятницу ожидаются слабые заморозки до минус 3. Днем в среду и в четверг - достойная температура: около плюс 10, в пятницу прохладнее, днем плюс 5 - плюс 10".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Заморозки
Заморозки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.