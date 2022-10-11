До Подмосковья добрались первые заморозки

Всю неделю столичный регион ждет высокое атмосферное давление

Этой ночью в Подмосковье были первые заморозки и густой туман. Зато сейчас - уже яркое солнце.

Столбики термометров и дальше будут весьма уверенно ползти вниз. Днем воздух уже не прогреется выше плюс 10. По ночам обещают до плюс 5 - в городе и минус 2 - в Подмосковье. И всю неделю нас ждет высокое атмосферное давление. Но главный вопрос, который волнует сейчас горожан: сколько еще нас будет радовать солнце?

Ответ дают синоптики: "Погода собирается нас радовать и дальше. Облака, солнышко, ну и без существенных осадков к тому же. Так как осень берет свое, ночью в среду - пятницу ожидаются слабые заморозки до минус 3. Днем в среду и в четверг - достойная температура: около плюс 10, в пятницу прохладнее, днем плюс 5 - плюс 10".

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