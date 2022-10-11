Стрелявший в полицейских столичный житель предстанет перед судом

Ему предъявлены обвинения по двум статьям

Кунцевский суд Москвы сегодня должен избрать меру пресечения мужчине, который стрелял в полицейских, в результате чего один сотрудник получил ранение, передает "ТВ Центр".

В минувшие выходные полицейские прибыли на улицу Ярцевская, где местный житель из окна стрелял по машинам. Увидев стражей порядка, мужчина продолжил стрельбу. В ответ полицейские применили табельное оружие. Злоумышленник был ранен, и его доставили в больницу.

Накануне мужчину выписали и после этого задержали, предъявив обвинение сразу по двум статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и хулиганство.

"В квартире фигуранта при обыске изъято травматическое оружие, патроны и иные предметы, представляющие интерес для следствия. Назначены баллистические, дактилоскопические, генетические и иные судебно-медицинские экспертизы", - сообщили в СК.

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