Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

Уровень безработицы прогнозируется на уровне примерно 0,5%

Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития столицы на ближайшие три года. Документ одобрили сегодня на заседании президиума столичного правительства.

Наибольший объем средств будет направлен на развитие транспорта, жилищного и социально-культурного строительства, ИТ и связи, научной и технической деятельности. В области промышленного производства основными факторами роста станет восстановление потребительского спроса, импортозамещение, переориентация экспорта на новые рынки, а госзаказы. Серьезными драйверами развития экономики традиционно будут розничная торговля и сфера платных услуг.

А ещё в планах снижение инфляции, повышение реальной заработной платы и рост потребительского кредитования. Уровень безработицы будет оставаться на естественном для Москвы уровне – около 0,5%.

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