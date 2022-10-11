Перинатальный центр в Балашихе получил два новых реанимобиля

В экстренных случаях дорога каждая секунда

У Перинатального центра в Балашихе появилась своя реанимационная палата на колесах. В бригаде работают специалисты, которые прямо во время поездки, могут принять сложные роды и оказать первую помощь младенцу. Врачи центра знают, что в экстренных случаях дорога каждая секунда. Уже 20 лет они успешно спасают и выхаживают новорожденных с экстремально низкой массой тела.

Реанимобиль спешит на помощь самым маленьким. Московский областной перинатальный центр в Балашихе получил две машины. Здесь есть все необходимое, чтобы оказать экстренную помощь младенцам.

В инкубаторе находится мальчик, 4130 граммов. Родился он 9 августа в перинатальном центре, после родов ребенку понадобилась вентиляция легких. Сейчас его везут в роддом, где они с мамой будут наблюдаться до выписки. Внутри машины то же оснащение, что и внутри палаты. На мониторе инкубатора отображается состояние ребенка: пульс, давление, сатурация, температура. Здесь же аппарат ИВЛ. И платформа с пневматической подвеской, чтобы при поворотах на скорости ребенка плавно покачивало. Всего в Московской области таких больше 20, причем разной модификации.

"Мягкая, комфортная, приспособлена для нашей жизни. Всегда ответственность большая за всех. Что грудничков, что больших", - говорит Максим Шубин, водитель.

Врачи перинатального центра сталкиваются с разными случаями: от осложнений во время родов, когда ребенку, рожденному в срок нужна поддержка, до совсем экстренных. Самый маленький пациент здесь родился на сроке 22 недели и весил 380 граммов. Был случай, когда пациентка приезжала рожать в Балашиху из Италии, потому что там ей предложили прервать беременность: решили, что риски слишком высоки, эмбрион был 480 граммов. В Европе плод сохраняют весом от килограмма. Сейчас девочке уже 6 лет, она абсолютно здорова.

"Служба получает вызов, бригада выезжает в течение 15 минут, и в любое учреждение время доставки специалистов составляет от часа до 30 минут. Бригада оснащена у нас специалистами хирургами, кардиологами, врач-реаниматолог", - говорит Александр Поволоцкий, заведующий РКЦН ГБУЗ МО "МОПЦ".

У Фатимы возникли осложнения при родах: внезапно отошли воды на 35-й неделе. Ей сделали кесарево. Она родила сына в 11 вечера, а в 7 часов утра приехала бригада скорой и забрала в отделение реанимации и интенсивной терапии, где он провёл 10 дней.

"Он был в очень тяжелом состоянии. Я, конечно, думала, о плохом. Но благодаря персоналу у меня ребеночек Я всего лишь видела пять минут ребенка. 5-го выписали, сразу приехала", - говорит Фатима.

Московский областной перинатальный центр работает почти 20 лет и специализируется на вынашивании младенцев с экстремально низкой массой тела. Ежегодно здесь рождается около 6 тысяч детей. Благодарные родители присылают фотографии уже подросших ребят, а мамы, которые лежат вместе в больничной палате, часто становятся подругами. На всю жизнь!

Александра Панина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"