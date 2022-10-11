Почти 20 жителей Подмосковья стали жертвами обмана "мастера-строителя"

Схема была одна и та же: взял аванс - и пропал

Почти два десятка жителей Подмосковья попались на удочку мастера-строителя. Нанимали его для работ с металлоконструкциями. При встрече у клиентов никаких сомнений не возникало: есть примеры работ, отзывы, договоры, расписки. Но как только специалист получал аванс, он переставал выходить на связь.

Новостройка сразу за МКАДом. Валерия с мужем купили здесь жилье без отделки. Семейная пара нашла в интернете мастера - Ивана Шлёмина. Фото его работ понравились, и в марте ударили по рукам. Сумма по договору - 175 тысяч рублей. За деньги, уверял мастер, можно не волноваться: вот и договор, и расписка. Все будет готово через две недели. Через три семейная пара поняла: что-то пошло не так.

"Он не выходил на связь вплоть до апреля. Началась Пасха, я начала писать: зачем вы так поступаете, это не по-христиански. Но человек пропал. Ничего не происходило", - рассказывает пострадавшая Валерия Прытова.

Библейские заповеди оказались мастеру не близки. Поэтому Прытовы внимательнее изучили соглашение. Иван - лишь начальник производства, а договор они подписали с индивидуальным предпринимателем Шлёминой Натальей Григорьевной. Но оказалось, что ИП ликвидировано за неделю до заключения соглашения. Обанкрочено государством. Может, мужчина просто не знал об этом? Но Валерия нашла в соцсетях других обманутых клиентов, которые подписывали аналогичные бумаги с Шлёмным и в мае. Всего обнаружилось почти два десятка обманутых жителей Подмосковья.

Схема одна: взял аванс и пропал. Кто-то не хочет даже вспоминать про свой горький опыт, а вот другие решили пойти в полицию.

На сайте МВД можно подать заявление в электронном виде. Юристы советуют сделать это как можно скорее. Причем всем пострадавшим, по отдельности. В процессе следствия полицейские смогут объединить эпизоды в одно уголовное дело.

Юристы утверждают, что действовал Шлёмин вполне осознанно, и для таких людей в российском Уголовном кодексе есть статья.

"Действия подобного гражданина могут быть квалифицированы по части 5 ст. 159 УК "Мошенничество". Сопряженные с умышленным неисполнением обязательств по договору", - говорит юрист адвокатского бюро Константин Зеленин.

Валерия с мужем ждут, что правосудие все-таки настигнет этого работника. Не только чтобы вернуть деньги, но и чтобы Шлемин никого больше не обманул.

Иван Колесников, Роман Левитский, Денис Кузнецов, "ТВ Центр"

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