Из леса в бесконечность: в Парке Малевича открылась выставка современных художников

Арт-объекты расположены прямо под открытым небом

В Парке Малевича совместно с Третьяковской галереей открылась выставка современных художников, вдохновленных русским авангардом. Арт-объекты расположены прямо под открытым небом, вдоль тропинок и даже на воде. Так создается иллюзия параллельной реальности.

Вопрос "При чем тут Малевич?" читается вполне реально крупным шрифтом на каждой дорожке, и фигурально - на изумленных лицах посетителей. Правда, стоит пройти несколько шагов, и все встает на свои места. Как этот "Человек сидящий" Игоря Шелковского. Пока одни герои просятся на холст, он - благодаря кураторам из Третьяковки - попал на холм!

"Мы думали сначала - выбрать ли человека бегущего, человека идущего или вот этого - присевшего на холме? Задумчивого наблюдателя-созерцателя, который смотрит на природу и одновременно напоминает нам, что он - произведение искусства", - отметила Ирина Горлова, куратор, заведующая отделом новейших течений Третьяковской галереи.

Искусство, сотканное из прямых линий и форм, ведет активный диалог с каждым посетителем. Враг авангардистов академизм лежит поверженный, да еще все никак не загрузится. "Античная голова " Аристарха Чернышева словно подмигивает - что дальше? А дальше - тишина и драматичная история из "Жизни квадрата". Нет, он не черный. Абсолютно зеркальный, состоящий из 17 элементов, каждый из которых изменяет пространство так, как ему заблагорассудится.

Всемирно известный художник Франциско Инфанте сам не может предсказать, что увидит через секунду. И в своем зеркальном квадрате, и в искусно натянутых нитях между стволами. Для него совершенный автор - это природа, а его собственные метафоры настолько тонкие и неосязаемые, что прямо из леса ведут в бесконечность.

Среди вековых деревьев сверкает в лучах закатного солнца гениальное инженерное решение Вячеслава Колейчука. И уж совсем родным моментально становится Солнце Леонида Тишкова. Потому что оно - частное, причем для всех и каждого. Выходишь из леса на балкон - и светит. Только для тебя.

Кроме Солнца Леонид Тишков поселил в парке и Частную Луну. Тонкий ход, учитывая, что рядом - Рублевка. Местный пруд заиграл новыми красками, а много чего повидавшие на своем веку утки тут же приняли ее как родную.

Кураторы Третьяковки останавливаться на достигнутом не собираются. Оказалось, что этот парк для произведений современных художников - идеальное место. Следить за метаморфозами полянок, лужаек и тропинок в Парке Малевича еще и полезно. Дорогого стоит - вдохновляться идеями русского авангарда, дыша полной грудью свежим воздухом.

Ольга Стрельцова, Арсений Кобяков, "ТВ Центр"

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