Уничтожены пять складов вооружения

Министерство обороны России сообщило во вторник днем, что Вооруженные силы продолжили массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и энергетики Украины.

Как подчеркнули в ведомстве, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Уничтожены две базы хранения топлива для украинской военной техники у Днепропетровска и Павлограда в Днепропетровской области, пять складов вооружения, в том числе объединенной группировки украинских войск "Приморье" у Николаева.

Также сообщается, что российские войска уничтожили до 40 украинских военнослужащих из-за безуспешной попытки атаки ВСУ на купянском направлении. Кроме того, ВС России разрушили две переправы ВСУ через реку Жеребец на краснолиманском направлении, свыше 20 украинских военнослужащих уничтожены.

В результате отражения контратак ВСУ на запорожском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих и один танк. Российская артиллерия нанесла удар по 66-й механизированной бригаде ВСУ, уничтожено более 80 военнослужащих.

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