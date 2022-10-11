Шойгу проверил ход обучения мобилизованных

Министр поручил активнее привлекать к процессу обучения офицеров с боевым опытом

Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил полигоны Западного военного округа, где проходят обучение мобилизованные граждане, передает "ТВ Центр".

Министр лично проверил, как идут занятия по тактической и огневой подготовке. И уделил особое внимание закреплению практических навыков ведения боевых действий в тыловых районах освобожденных территорий.

Шойгу поручил активнее привлекать к процессу обучения офицеров с боевым опытом, принимавших участие в специальной военной операции. И поставил задачу усилить проведение практических занятий по всем военно-учетным специальностям в темное время суток.

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