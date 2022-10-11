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В Москве проходит форум "Информационная и кибербезопасность России"

14:43
  • вторник
  • 11 октября 2022

Обсуждается переход российской IT-сферы к импортонезависимости

"Информационная и кибербезопасность России" форум под таким названием проходит в эти дни в Москве, сообщает "ТВ Центр".

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Мероприятия организованы онлайн и в гибридном формате.

Так, на площадке в павильоне ВДНХ "Умный город" сегодня собрались представители профильных министерств и департаментов. В повестке ряд важных тем. Обсуждают перспективы рынка: как российской IT-сфере ускорить переход к импортонезависимости и какие меры поддержки для этого планируют.

В рамках форума также продемонстрируют отечественные разработки в сфере информационной и кибербезопасности.

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Форум "Информационная и кибербезопасность России"
Форум "Информационная и кибербезопасность России"
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