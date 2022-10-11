Лавров обвинил США во лжи о переговорах по Украине

Министр посоветовал Вашингтону воздержаться от вранья

Утверждения американской стороны о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине, являются ложью. Такое заявление во вторник, 11 октября, сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат опроверг заявления американских деятелей, включая представителя Белого дома Джона Кирби и главу Госдепартамента Энтони Блинкена, которые "заявляют, что они-то всей душой открыты к переговорам с Российской Федерацией, выступают за политическое урегулирование нынешней ситуации на Украине и вокруг нее, но вот Россия такая нехорошая отказывается от предложений вступить в контакт".

Что касается вероятности возобновления российско-украинских переговоров, Лавров не исключил, что "Зеленский как запретил себе общаться с Россией, так и разрешит". По словам главы МИД России, это зависит и от настроения украинского президента, и от получаемых им указаний с Запада.

При этом Лавров подчеркнул, что Москва готова выслушать любые предложения касаемо переговоров вокруг Украины, однако необходимо знать содержание таких инициатив, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти США в лицемерии, отметив, что сигналы от администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена противоречат друг другу. Спекуляции на тему "российской ядерной угрозы" сменяются заверениями в заинтересованности США в скорейшем урегулировании конфликта на Украине мирным путем.

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