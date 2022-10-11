Жителей столичного региона предупредили о заморозках до минус 3 градусов

Заморозки ожидаются уже предстоящей ночью

В ночь на среду, 12 октября, в столичном регионе ожидаются заморозки, в Московской области столбики термометров могут снизиться до минус 3 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что в Москве при этом прогнозируется ночная температура около нуля градусов.

В ночь на четверг, 13 октября, в столичном регионе ночью будет несколько теплее — около плюс 3-5 градусов в Москве и до плюс 1 градуса в Подмосковье.

В выходные ночные температуры будут варьироваться в диапазоне от 0 до плюс 5 градусов, сообщает АГН "Москва".

Ранее Роман Вильфанд отмечал, что удивляться тому, что в октябре температура будет понижаться ниже нуля, не нужно — "в этом нет ничего особенного".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"