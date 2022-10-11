ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин отметил работу России и ОАЭ в рамках ОПЕК+

14:31
  • вторник
  • 11 октября 2022

Действия стран направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге заявил, что отношения двух стран являются важным фактором стабильности в регионе.

Боррель связал решение ОПЕК+ с введением потолка цен на нефть
Россия и Иран обсудили крупные поставки нефти и газа

Как отметил глава государства, Россия и ОАЭ активно работают в рамках ОПЕК+, решения стран объединения не направлены против кого-либо.

Действия России и ОАЭ направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках, подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что ему важно обсудить с президентом ОАЭ вопросы, связанные с ситуацией в Сирии.

"Знаю о вашем стремлении внести вклад в урегулирование всех спорных вопросов, в том числе того кризиса, который происходит сегодня на Украине", - также обратил внимание Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.