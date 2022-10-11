Путин отметил работу России и ОАЭ в рамках ОПЕК+

Действия стран направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге заявил, что отношения двух стран являются важным фактором стабильности в регионе.

Как отметил глава государства, Россия и ОАЭ активно работают в рамках ОПЕК+, решения стран объединения не направлены против кого-либо.

Действия России и ОАЭ направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках, подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что ему важно обсудить с президентом ОАЭ вопросы, связанные с ситуацией в Сирии.

"Знаю о вашем стремлении внести вклад в урегулирование всех спорных вопросов, в том числе того кризиса, который происходит сегодня на Украине", - также обратил внимание Путин.

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