Путин продлил продовольственное эмбарго

Эта мера будет действовать и в 2023 году

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 октября, подписал указ о продлении ряда специальных экономических мер, введенных в ответ на санкции западных государств.

Согласно президентскому указу, до 31 декабря 2023 год пролонгируется действие продовольственного эмбарго, которое российские власти ввели в 2014 году.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источники в Европе между тем рассказали, что Брюссель уже приступил к обсуждению девятого пакета антироссийских санкций. Какие рестрикции могут в него войти, пока неизвестно, однако источники утверждают, что введение потолка цен на поставки газа из России в рамках девятого санкционного пакета пока не рассматривается.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"