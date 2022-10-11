Минсельхоз допустил снижение цен на хлеб

Этому может поспособствовать удешевление сырья

Министерство сельского хозяйства России видит предпосылки для снижения цен на хлеб в текущем году благодаря хорошему урожаю. Об этом во вторник, 11 октября, рассказала первый заместитель руководителя ведомства Оксана Лут.

Представитель Минсельхоза уточнила, что возможно снижение цен на хлеб, исходя из снижения цен на базовое сырье.

При этом Лут подчеркнула, что мука — не ключевой фактор себестоимости хлеба. Есть еще другие ингредиенты, а также логистика, транспорт, электроэнергия, упаковка — "наверное, самый дорогой сейчас компонент в хлебе".

В России внутренние цены на пшеницу и рожь снижаются, поскольку урожай достаточно хороший и большой, отметила замминистра. При стабильном спросе предложение будет давить на цену, но эффект будет заметен только спустя некоторое время, цитирует Оксану Лут РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России в сентябре 2022 года выросла стоимость продуктов питания (без учета овощей и фруктов) и непродовольственных товаров. После трех месяцев дефляции цены в России, по данным Росстата, выросли, хотя рост оказался несущественным — на 0,05% в месячном выражении. В годовом исчислении рост цен замедлился до 13,68% с 14,3% в августе.

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