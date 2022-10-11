ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минсельхоз допустил снижение цен на хлеб

14:41
  • вторник
  • 11 октября 2022

Этому может поспособствовать удешевление сырья

Министерство сельского хозяйства России видит предпосылки для снижения цен на хлеб в текущем году благодаря хорошему урожаю. Об этом во вторник, 11 октября, рассказала первый заместитель руководителя ведомства Оксана Лут.
Аналитик рассказал, когда цены на продукты дойдут до нижнего предела

Представитель Минсельхоза уточнила, что возможно снижение цен на хлеб, исходя из снижения цен на базовое сырье.

При этом Лут подчеркнула, что мука — не ключевой фактор себестоимости хлеба. Есть еще другие ингредиенты, а также логистика, транспорт, электроэнергия, упаковка — "наверное, самый дорогой сейчас компонент в хлебе".

В России внутренние цены на пшеницу и рожь снижаются, поскольку урожай достаточно хороший и большой, отметила замминистра. При стабильном спросе предложение будет давить на цену, но эффект будет заметен только спустя некоторое время, цитирует Оксану Лут РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России в сентябре 2022 года выросла стоимость продуктов питания (без учета овощей и фруктов) и непродовольственных товаров. После трех месяцев дефляции цены в России, по данным Росстата, выросли, хотя рост оказался несущественным — на 0,05% в месячном выражении. В годовом исчислении рост цен замедлился до 13,68% с 14,3% в августе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Продажа хлеба в магазине
Продажа хлеба в магазине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.