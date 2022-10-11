Женские объединения Москвы при поддержке столичных единороссов собирают посылки участникам СВО

С начала операции московские единороссы, волонтеры и депутаты активно включились в работу по сбору помощи

Женские объединения Москвы, члены которых помогают участникам специальной военной операции (СВО) и собирают для них гуманитарную помощь, также передают российским военнослужащим индивидуальные посылки. Об этом во вторник, 11 октября, рассказали в пресс-службе московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" (МГРО), которое поддерживает эти начинания в разных районах столицы.

В округах и районах столицы при поддержке московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" появляются женские объединения, участницы которых помогают российским военнослужащим — участникам СВО: собирают гуманитарную помощь, передают на фронт письма и открытки с теплыми пожеланиями, или, как многодетные мамы из Нижегородского района столицы, вяжут теплые шерстяные носки.

Муниципальный депутат, руководитель общества многодетных семей Нижегородского района Елена Бондарева, в частности, подготовила в районе более 400 пар носков. В составе большого гуманитарного груза они отправятся в зону СВО в ближайшее время.

Жительница района Кузьминки Наталья Федотова также занимается сбором индивидуальных посылок для военнослужащих. В каждую посылку Наталья вкладывает конвертик с открыткой и браслетом-оберегом — небольшим медальоном с надписью "Верим в победу" на красной нитке. Браслеты она делает вместе с дочкой Викой и подругами — девушки собираются вместе несколько раз в неделю, заготавливают браслеты, формируют посылки, делятся новостями с фронта и поддерживают друг друга. У многих из них мужья и братья призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации. Несмотря на трудности, Наталья считает, что защищать Родину — долг каждого мужчины.

Идею с изготовлением браслетов поддержали сотрудницы МГРО и решили присоединиться к одной из таких встреч. Ирина Елиферова, заместитель руководителя исполкома московского отделения, привезет все необходимое для изготовления большой партии браслетов и вместе с ребятами, чьи папы сейчас участвуют в СВО, запустит в производство новую партию браслетов-оберегов ко Дню отца.

С начала операции московские единороссы, волонтеры, депутаты активно включились в работу по сбору помощи для военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине и жителей Донецкой и Луганской Народной Республики. Пункты приема были организованы во всех местных отделениях партии "Единая Россия" и в общественных приемных депутатов Государственной Думы. За период сбора удалось отправить более 140 гуманитарных конвоев на Донбасс. К сбору помощи присоединились неравнодушные москвичи и предприниматели столицы. Сбор помощи продолжается.

Ранее секретарь МГРО "Единой России" и вице-спикер Государственной думы Петр Толстой призвал всех депутатов, активистов "Единой России" и всех москвичей принять участие в сборе гуманитарной помощи для людей, которые нуждаются в поддержке.

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