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Песков: американские поставки Киеву систем ПВО продлят конфликт

15:29
  • вторник
  • 11 октября 2022

Конфликт станет болезненней для Украины

Запад обвиняет Россию, не замечая преступлений киевского режима. Об этом во вторник рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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По его словам, Запад намерен "полностью игнорировать то, что делает киевский режим с людьми, которые живут на тех территориях, которые уже стали частью России. "И все эти преступления они предпочитают не замечать", - добавил Песков.

Представитель Кремля также рассказал, что поставка США Киеву систем ПВО сделает конфликт болезненней для Украины.

"Мы вместе с вами вчера узнали о таких намерениях из официальных заявлений по системам ПВО. Еще раз повторяю, это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата", — приводит РИА Новости слова Пескова.

Напомним, президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.

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