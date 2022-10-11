В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита "Большой семерки"

Конфронтация будет продолжаться, считает Дмитрий Песков

Настрой западных государств накануне внеочередного саммита "Большой семерки" (G7) Москве хорошо понятен. Об этом во вторник, 11 октября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, настрой стран G7 “хорошо прогнозируем, конфронтация будет продолжаться”.

Комментируя ожидания от предстоящего саммита, Песков напомнил, что дальнейшие поставки оружия Киеву уже "анонсировались самыми разными странами весьма широко". Москва намерена "внимательно все отслеживать", цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о проведении срочной встречи "Большой семерки" (G7) "из-за действий России". При этом Зеленский обсудил с Шольцем вопросы усиления давления на Россию.

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