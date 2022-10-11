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Ракеты ВС России повредили два важных объекта в Винницкой области

15:17
  • вторник
  • 11 октября 2022

Местная администрация заявила о разрушении "энергетических целей"

Администрация Винницы подтвердила повреждение объектов критической инфраструктуры в результате ракетных ударов ВС России. По данным местных властей, повреждены "энергетические цели".

"Энергетические цели в Винницкой области попали под обстрел врага. Во время ракетной атаки враг поразил два объекта критической инфраструктуры в Ладыжине и в Винницком районе", - написал в Telegram глава областной военной администрации Сергей Борзов.

Ранее сообщалось о ракетных ударах по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины. В результате было повреждено электрооборудование, передает РИА Новости.

С утра 11 октября на всей территории Украины снова объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели, в частности, в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске и Львове. Днем ранее ВС России также нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

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