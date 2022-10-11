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Премьер Венгрии назвал условие завершения конфликта на Украине

15:38
  • вторник
  • 11 октября 2022

"Американцам придется договариваться с русскими", полагает политик

Прекращение боевых действий на Украине возможно только на основе переговоров между Россией и США. Такое мнение во вторник, 11 октября, высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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Политик заявил в интервью Handelsblatt, что перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между Вашингтоном и Москвой. Киев может защищаться только потому, что получает военную поддержку от Вашингтона, подчеркнул Орбан.

Венгерский премьер выразил убежденность в том, что "американцам придется договариваться с русскими", потому что "тогда конфликт закончится".

Те, кто думает, что этот конфликт будет завершен путем российско-украинских переговоров, "не живет в этом мире", а "реальность выглядит иначе", заключил Виктор Орбан.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью утверждения американских официальных лиц о том, что Москва якобы отказывается от переговоров по Украине. Лавров подчеркнул, что Москва готова выслушать любые предложения относительно переговоров вокруг Украины, однако необходимо знать содержание таких инициатив.

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