В Сочи воспитательницы истязали детей с особенностями развития

Проводится проверка

Кадры из Сочи, от которых любой родитель придет в ужас. Воспитатели одного из частных детских садов истязали детей с особенностями развития. Их били по голове, душили, оскорбляли. Тревогу забили родители, которые находили у малышей многочисленные синяки и ссадины. Видео с камер наблюдения подтвердило опасения - над беспомощными детьми в саду издевались систематически, причем в течение нескольких лет.

Эти кадры сделаны камерами видеонаблюдения, установленными в помещениях частного детского сада, расположенного в квартире сочинской многоэтажки. На них воспитатели с детьми - Лия Бадирова и Екатерина Кулесевич. Дата съёмки - февраль прошлого года. Но просмотрели их только сейчас. Как объяснили родители, директор сада решила поднять архивные записи, после того как педагоги сообщили, что увольняются и начинают собственный аналогичный бизнес. В том же доме - в соседней квартире.

Такое отношение к себе этот мальчик заслужил тем, что во время тихого часа кашлял. Просто был немного простужен. Девочка плакала во время обеда и получила от воспитательницы довольно увесистый подзатыльник.

Судя по этим видеозаписям, самым любимым воспитательным приёмом было таскание за волосы. За самый малейший проступок. Если ребёнок даже не хулиганил - просто не слушался женщину.

Как удалось установить, жертвы педагогов - исключительно дети с особенностями развития. Этой девочке, например, сейчас 9. До пяти лет не разговаривала вообще. Врачи посоветовали социализировать ребёнка. Родители выбрали частный детский сад. Платили совсем немаленькие деньги. Рассчитывали, что раз детей немного, то к каждому ребёнку здесь будет особое отношение.

Воспитатели явно знали о камерах видеонаблюдения, но ничего не боялись. Потому что в силу своего развития дети не могли рассказать родителям, что с ними происходит в саду. А синяки и ссадины - так это, мол, обычное дело. Если внимательно пересмотреть записи, можно заметить, что дети при общении со взрослыми инстинктивно зажимаются, словно ждут очередного удара.

Вместо того, чтобы помочь воспитанникам социализироваться, как предписывали врачи, педагоги делали всё наоборот, только усугубляя тяжесть детского состояния. Сейчас точно установлены двое потерпевших.

Частный бизнес двух воспитательниц сейчас прикрыт. Пока только в отношении одной из них возбуждено уголовное дело по статье "Истязание". Проверяют и деятельность частного садика, где они работали в момент совершения преступлений, на предмет того, было ли руководство в курсе методов молодых педагогов.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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