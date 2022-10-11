Министр обороны проверил ход обучения мобилизованных

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу на одном из полигонов Западного военного округа проверил, как готовят призванных в рамках частичной мобилизации резервистов и добровольцев. Им предстоит отправиться в зону спецоперации. Глава военного ведомства поручил сосредоточить внимание на занятиях под руководством офицеров с боевым опытом. Также министр поставил задачу увеличить количество занятий по тактической и огневой подготовке в тёмное время суток.

Цепью вдоль стен, внимательно и осторожно проверяя каждую дверь, каждое окно. Так бойцы отрабатывают штурм населенного пункта – по легенде занятого неприятелем. Условного противника выбивают с позиций комбинированным огнем из автоматов АК-12, пулеметов Калашникова. Вход идут и ручные гранаты. Тренировка на полигоне в Забайкальском крае включает эвакуацию раненых.

Задача номер два – поставленная перед военнослужащими, призванными из запаса – закрепиться в населенном пункте, организовать охрану, засады и дополнительные огневые точки. Ошибок быть не должно. Каждое движение при перемещении с оружием доводят до автоматизма. В Калининградской области на полигоне "Хмелевка" мобилизованные граждане под руководством опытных офицеров морской пехоты вспоминают навыки стрельбы из всех видов стрелкового оружия и гранатомётов.

А вот работать с цифровой радиостанцией шестого поколения "Азарт", которая обеспечивает засекреченную связь, многие бойцы учатся с нуля. Огневая и тактическая подготовка каждый день занимает по несколько часов. Боеприпасов не жалеют – расходуют по несколько сотен в минуту. Инструкторы моделируют для бойцов сценарии реального боя.

Как проходит подготовка мобилизованных на полигонах Западного военного округа лично проверил Сергей Шойгу. Министр обороны поручил сосредоточить внимание на качественном проведении занятий под руководством офицеров – участников спецоперации.

Выполнив нормативы по стрельбе, метанию гранат, более тысячи жителей Подмосковья отправились к местам боевого слаживания. На полигонах уже в других российских регионах военнослужащих научат действовать в составе подразделений, помогут освоить боевую технику и новейшее вооружение. Призванные по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса, кроме того, таким гражданам продлят сроки уплаты налогов и страховых взносов, заявили сегодня в Министерстве труда.

Сейчас в ведомстве готовят законопроект о праве на кредитные каникулы для мобилизованного учредителя малого и среднего предприятия. Льгота будет оформляться на срок мобилизации плюс 30 дней. Также в правительстве разъяснили: в России планируют сохранить льготные условия исчисления стажа. Период службы в Вооруженных силах засчитывается и как пенсионный, и как трудовой.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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