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Брюссель раскритиковал главу МИД Венгрии за планы визита в Москву

15:41
  • вторник
  • 11 октября 2022

В ЕС считают, что сейчас не время для контактов с Россией

Взаимодействие на высоком уровне с Россией в настоящее время не имеет смысла, считают в Брюсселе. ЕС раскритиковал главу МИД Венгрии Петера Сийярто за планы визита в Москву для участия в Российской энергетической неделе.

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"В ЕС есть четкое понимание, что нет смысла взаимодействовать на высоком уровне с Россией в то время, когда она демонстрирует всеми способами свою заинтересованность в дальнейшей эскалации", - заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. По его словам, момент для визита выбран неподходящий.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что в ближайшие дни намерен посетить Москву. В планах - участие в Российской энергетической неделе, а также переговоры с "Газпромом" и "Росатомом", передает РИА Новости.

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