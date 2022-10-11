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Рособрнадзор опроверг включение в ЕГЭ вопросов о новых регионах

15:58
  • вторник
  • 11 октября 2022

На экзаменах в 2023 году таких вопросов не будет

Вопросы, связанные с вхождением в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей пока не планируется включать в Единый государственный экзамен. Об этом во вторник, 11 октября, рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.
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В ведомстве уточнили, что такие вопросы не планируется в контрольно-измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ 2023 года.

При этом подчеркивается, что Федеральный институт педагогических измерений как разработчик таких материалов и Рособрнадзор "не несут ответственности за различные негосударственные ресурсы подготовки к ЕГЭ", в которых эти вопросы могли появиться.

В Рособрнадзоре также выразили готовность рассмотреть вопрос об открытии пунктов проведения ЕГЭ на территориях Херсонской и Запорожской областей, как это было сделано в ДНР и ЛНР. Однако для этого необходимо соблюдение определенных требований, установленных действующими порядками государственной итоговой аттестации, а также требований к обеспечению безопасности, цитирует заявление ведомства "Интерфакс".

Ранее директор Службы внешней разведки России и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что борьба жителей республик Донбасса за независимость должна войти в школьный курс истории в российских учебных заведениях. Он напомнил, что в 2014 году в историко-культурный стандарт, который является неким смысловым ядром всей системы школьного исторического образования в нашей стране, вошли сведения о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.

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