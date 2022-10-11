Запущенная Илоном Маском на Украине сеть Starlink вышла из строя

Терминалы разрушены ракетными ударами

Генштаб Вооруженных сил Украины теряет управление подразделениями. На подконтрольной киевскому режиму территории вышла из строя система спутниковой связи Starlink, которая используется военнослужащими ВСУ.

"Система связи Starlink на подконтрольной режиму Зеленского территории постукраинского пространства выведена из строя, сообщает ряд источников. Ракетные удары сегодня вывели из строя ряд терминалов спутниковой связи Starlink. В Генштабе ВСУ ситуация близка к потере управления подразделениями", - написал в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Сообщения о сбоях в работе Starlink в зоне проведения СВО появились в западной прессе еще 7 октября. Систему спутниковой связи запустила на Украине компания Илона Маска SpaceX. Однако, как сообщила британская Financial Times, "катастрофические потери" связи были зафиксированы в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях – что вызвало панику в рядах ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"