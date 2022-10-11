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Запущенная Илоном Маском на Украине сеть Starlink вышла из строя

16:19
  • вторник
  • 11 октября 2022

Терминалы разрушены ракетными ударами

Генштаб Вооруженных сил Украины теряет управление подразделениями. На подконтрольной киевскому режиму территории вышла из строя система спутниковой связи Starlink, которая используется военнослужащими ВСУ.

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"Система связи Starlink на подконтрольной режиму Зеленского территории постукраинского пространства выведена из строя, сообщает ряд источников. Ракетные удары сегодня вывели из строя ряд терминалов спутниковой связи Starlink. В Генштабе ВСУ ситуация близка к потере управления подразделениями", - написал в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Сообщения о сбоях в работе Starlink в зоне проведения СВО появились в западной прессе еще 7 октября. Систему спутниковой связи запустила на Украине компания Илона Маска SpaceX. Однако, как сообщила британская Financial Times, "катастрофические потери" связи были зафиксированы в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях – что вызвало панику в рядах ВСУ.

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