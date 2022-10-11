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МИД: Запад доказал вину Киева в подрыве Крымского моста

16:48
  • вторник
  • 11 октября 2022

Кураторы прямо поздравляли киевский режим с удачной диверсией

Причастность Киева к теракту на Крымском мосту доказали сами западные кураторы украинских властей. Вину киевского режима подтверждают поздравления, которые раздались из европейских столиц и США после подрыва.

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"Они наперебой, кто громче, начали поздравлять киевский режим с удачно проведенным террористическим актом. Они просто подвели черту под любым сомнением относительно того, кто реально все это исполнил", - заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролетов моста. По последним данным, жертвами теракта стали 4 человека. Следственный комитет назвал заказчиками и исполнителями преступления спецслужбы Украины, передает РИА Новости.

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