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Орбан рассказал о признании Путина перед началом СВО

17:15
  • вторник
  • 11 октября 2022

Премьер Венгрии был с визитом в Москве 5 февраля

Владимир Путин до начала спецоперации заявил о намерении предотвратить вступление Украины в Североатлантический альянс. Детали своей беседы с президентом России раскрыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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"Я был в Москве 5 февраля и Путин сказал мне, что сделает все, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО", — заявил венгерский премьер.

Орбан убежден, что конфликт удалось бы предотвратить, если бы на посту канцлера Германии оставалась Ангела Меркель. По словам премьера Венгрии, Меркель ранее проявила себя как сильный лидер, не дав разгореться серьезному противостоянию в 2014 году, передает РИА Новости со ссылкой на интервью политика изданию Berliner Zeitung.

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