Продолжается прием заявок на туристическую премию "Путеводная звезда 2022"

Прием заявок завершится 25 октября

Представителей туристической и гостиничной индустрии города Москвы приглашают принять участие в некоммерческом профессиональном конкурсе на присуждение премии "Путеводная звезда". Попробовать свои силы могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, работающие в столице. Ежегодно премию вручают лучшим экскурсионным проектам, объектам показа, туристическим компаниям, гостиницам, ресторанам, тревел-блогерам и другим профессионалам туристической отрасли.

Заявки на участие принимаются на официальном сайте премии. В этом году будет 19 основных и 4 специальных номинации. В некоторых из них премии вручат впервые. Прием заявок завершится 25 октября в 13:00, а лауреаты станут известны в декабре 2022 года.

В числе номинаций конкурса — "Московский завтрак", "Московский гастромаркет", "Московские впечатления: выставки и музеи", "Московские впечатления: для детей", "Московское гостеприимство: музеи", "Московское гостеприимство: новая точка притяжения", "Московские впечатления: экскурсии, развлечения", "Московское гостеприимство: туроператор (внутренний туризм)", "Лучшая гостиница “пять звезд”", "Лучшая гостиница “четыре звезды”", "Лучшая гостиница “три звезды”", "Лучший хостел", "Москва в медиа", "Москва в радиоэфире".

Впервые в списке номинаций конкурса представлены "Московская классика", "Модная гастрономия", "Лучший MICE-отель", а также "Инновационная Москва: технологичные туристические объекты", "Лучший тревел-блогер".

Кроме того, на церемонии награждения участникам вручат четыре дополнительных приза за вклад в развитие туризма города Москвы в специальных номинациях — "Лучший экскурсовод", "Лучший гид-переводчик", "Лучший администратор гостиницы" и "Лучший специалист по организации и предоставлению туристических услуг".

Организаторы премии и экспертное жюри конкурса рассмотрят поступившие заявки с 26 по 31 октября. Их оценят по таким критериям, как средняя ежемесячная загрузка туристами или посетителями, количество отраслевых премий за последние пять лет, рейтинг в различных системах бронирования и другие. Ознакомиться со всеми критериями можно на сайте премии.

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