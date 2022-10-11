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Пожар вспыхнул на подстанции под Белгородом после обстрела ВСУ

17:41
  • вторник
  • 11 октября 2022

Без света остаются 2 тысячи жителей Шебекино

Пожар вспыхнул на подстанции в городе Шебекино Белгородской области после обстрела со стороны Украины. Жертв нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

При обстреле Белгородской области погибла женщина
ВСУ четыре раза за день обстреляли Белгородскую область

"Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет", — написал глава региона в Telegram.

На месте работают оперативные службы. Власти пообещали устранить последствия обстрела в максимально короткий срок.

Желтый уровень террористической опасности действует на территории Белгородской области с 11 апреля. Приграничные населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. Днем ранее из-за обстрела Шебекино погибла женщина.

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