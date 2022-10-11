Пожар вспыхнул на подстанции под Белгородом после обстрела ВСУ

Без света остаются 2 тысячи жителей Шебекино

Пожар вспыхнул на подстанции в городе Шебекино Белгородской области после обстрела со стороны Украины. Жертв нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет", — написал глава региона в Telegram.

На месте работают оперативные службы. Власти пообещали устранить последствия обстрела в максимально короткий срок.

Желтый уровень террористической опасности действует на территории Белгородской области с 11 апреля. Приграничные населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. Днем ранее из-за обстрела Шебекино погибла женщина.

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