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Столтенберг: победа России на Украине станет поражением НАТО

17:51
  • вторник
  • 11 октября 2022

Альянс не может этого допустить

Североатлантический альянс не может допустить победы России в конфликте на Украине, поскольку это станет его поражением. С таким признанием выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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"Важно, чтобы Украина победила. Потому что если Путин победит, то это станет не только большим поражением для Украины, но и поражением для всех нас", - заявил генсек НАТО на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса. Оно пройдет 12-13 октября в Брюсселе

Столтенберг считает, что победа России сделает мир более опасным, а страны НАТО – "более уязвимыми перед российской агрессией". Следовательно, по мнению генсека, альянс должен быть готов к долгой войне и поддержке Украины, передает ТАСС.

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