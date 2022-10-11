"Большая семерка" приняла совместное заявление о ситуации вокруг Украины

В G7 заявили о поддержке Киева

Целью киевского режима является постоянное получение "подачек" со стороны западных кураторов, завили сегодня в российском МИДе. И очередные обещания, ожидаемо, Владимир Зеленский получил сегодня в ходе виртуального саммита G7. В Кремле в связи с этим отметили, что решение лидеров "Большой семерки" о новых поставках вооружений Киеву продолжат курс Запада на конфронтацию с Россией. И такое положение ведет к деградации мировой экономики и росту недовольства граждан многих западных стран.

От срочного совещания глав "Большой семерки", которое решили провести по просьбе Зеленского, никаких сенсаций не ждали. Слова о солидарности с Украиной и осуждении российских ракетных ударов уже прозвучали. Как и заявления о продолжении поставок киевскому режиму оружия, в список которого теперь добавят и системы ПВО. В частности, немецкие, которые уже были замечены недалеко от украино-польской границы.

Передать ВСУ продвинутые системы ПВО уже пообещали и США, которые, по словам Дмитрия Пескова, завязли в этом конфликте по самые уши. Торчат они и из истории подрыва системы газопроводов "Северный поток", к расследованию которого Россию не допускают. Более того, ни Москве, ни "Газпрому" не предоставляют вообще никаких сведений о выводах специалистов. Потому как эти данные, по словам премьер-министра Швеции, являются едва ли ни государственной тайной.

При этом экспертов из США решено было к расследованию привлечь. Хотя именно у этой страны был главный мотив уничтожить данный маршрут поставки газа из России. После чего они нарастили в Европу экспорт СПГ, продавая его союзникам втридорога. И только тут до некоторых европейских политиков наконец-то дошло, что в этом и заключался хитрый план Вашингтона.

"США на фоне кризиса вокруг Украины продают сжиженный природный газ на мировом рынке в четыре раза дороже, чем собственным промышленникам, что может привести к ослаблению Европы. Этого нельзя допустить. Мы должны выйти на более сбалансированные экономические отношения в энергетическом вопросе между нашими американскими партнерами и Европейским континентом", - говорит глава Минфина Франции Бруно Ле Мэр.

Впрочем, признавать фатальность своего положения европейцы не спешат, продолжая публично хорохориться. Глава евродипломатии Боррель заявил, что благополучие Европы все эти десятилетия основывалось на дешевых российских энергоносителях, но теперь пришло время найти альтернативу и стать более независимыми.

Канцлер Шольц в свою очередь обещает, что Германия справится со всеми испытаниями. Однако градус напряжения в обществе, в отличие от немецких домохозяйств, продолжает расти. Люди выходят на улицы немецких городов, требуя прекратить поддерживать Украину и договориться с Россией. Снова и снова звучат эти призывы и от оппозиции.

"Западная стратегия глупа и безответственна. С каждым днём и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну... А из-за санкционной политики всё немецкое производство, основанное на дешёвых и надёжных поставках топлива из России, оказалось на кону. Евро падает по отношению к доллару. Миллионы людей в Европе разорены", - пишут СМИ.

То ли ещё будет, учитывая, что сворачивать с пути конфронтации евробюрократы без команды не собираются. И вот уже в недрах Брюсселя готовится очередной санкционный пакет, который, как и все предыдущие, обойдется ЕС в сотни миллиардов евро убытков.

Впрочем, кто с ними считается. Приказ есть приказ. И пока его не отменили в Вашингтоне, шоу должно продолжаться. Хотя голоса о мире, безусловно, начинают звучать громче.

"Мир должен быть заключён не между Россией и Украиной, а между США и РФ. Тот, кто думает, что эта война будет завершена путем российско-украинских переговоров, не живет в этом мире. Реальность выглядит иначе", - отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Некая надежда на подобного рода переговоры, безусловно, есть. Тем более, совсем скоро в Индонезии пройдет саммит "Большой двадцатки", где теоретически могли бы состоятся переговоры Путина и Байдена.

Москва, пояснил сегодня Сергей Лавров, в общем-то не против. Однако никаких реальных сигналов с той стороны пока не поступало. "Если все думают, что уже есть сигнал о готовности к такой встречи со стороны Байдена, то эта уверенность, базируется лишь на его фразе "посмотрим". Ну, это больше подходит для журналистских размышлений, чем для реальной политики. Мы же говорим, что никогда мы от встреч не отказываемся. И если поступит предложение, тогда мы и будем его рассматривать", - заявил министр.

Пока же, говорит Лавров, прослеживается явный курс на продолжение конфронтации. Впрочем, Россия, по словам министра, к этому готова. И продолжит добиваться на Украине всех поставленных целей.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"